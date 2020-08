Un comentarista s'orina en plena retransmissió del Tour amb el micro obert

El directe pot jugar-te una mala passada, si no que li ho diguin a un dels comentaristes del Tour de França 2020 de RTVE. I és que un micròfon obert en el moment menys oportú ha desconcertat a l'audiència en escoltar a una persona orinant en directe.



Mancant 97 quilòmetres pel final de la segona etapa de la competició i mentre el narrador, Carlos d'Andrés, feia la connexió diària amb el 'Telenotícies', s'ha sentit com orinava i tirava de la cadena un dels comentaristes que li acompanyaven i que s'havia deixat el micròfon encès.





?? Un comentarista del Tour en TVE fue a orinar y se dejó el micro abierto.



Así se ha escuchado todo hoy durante la conexión de Carlos de Andrés en el Telediario.



Por suerte el sonido orinando, de la hebilla y la cadena del retrete sólo se escuchó en TDP y no en La 1 ?? pic.twitter.com/JlrBYHKQXw — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) August 30, 2020

¿Se ha colado un ruido de váter en la retransmisión del Tour en TVE o es cosa mía? ?? — Israel B. (@israelbuey) August 30, 2020

¿Se acaba de oír la cadena del váter en la retransmisión en directo del Tour de Francia en TVE? pic.twitter.com/Q7tDZT0szd — velocigrafa (@velocigrafa) August 30, 2020

Sens dubte, un moment que no ha passat desapercebut per a l'audiència, que no han trigat a comentar-ho a través de les