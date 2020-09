Banyoles detecta «botellons» nocturns amb uns 200 joves al parc de la Draga

Aquest final d'estiu, l'Ajuntament de Banyoles ha anat constatant que els caps de setmana nombrosos joves -uns 200 el darrer dissabte- celebren «botellons» nocturns, especialment a la zona del parc de la Draga. Per això, l'alcalde, Miquel Noguer, ha fet una crida dirigida als joves de la ciutat demanant-los que prenguin consciència real del moment de gravetat en que es troba tot el món en front a la pandèmia de la covid-19.

Noguer demana que els joves, a qui reconeix que durant el confinament es van comportar de manera exemplar, que ara no es relaxin i segueixin totes les mesures de prevenció i seguretat, en especial a les nits del cap de setmana.

Segons Noguer, «no pot ser que si la normativa parla que els bars han de tancar a la una de la matinada, grups de joves es concentrin a diferents indrets de la ciutat per continuar la festa fins a la matinada, i a vegades en concentracions molt superiors a les permeses».

«Consciència» per evitar rebrots

En aquest sentit, Noguer reclama als joves consciència per a ells mateixos i també per les seves famílies així com per la resta de la societat a fi d'evitar futurs rebrots del virus. Així, efectius de la Policia Local i de Mossos d'Esquadra han actuat en diferents ocasions i amb poc èxit, adreçant-se als joves concentrats indicant-los que havien de finalitzar aquestes trobades.

Respectar les normes

Tot i això, lluny de criminalitzar els joves, Noguer els demana una profunda reflexió a aquest col·lectiu argumentant que si volen sortir ho facin amb grups sis persones com a màxim -tal com ha decretat la Generalitat- i no sobrepassant els horaris permesos. L'objectiu d'aquestes demandes per part de l'alcalde és intentar evitar la propagació de la pandèmia al municipi.