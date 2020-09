Illa alerta Ayuso que Madrid està en «seriós risc sanitari» i l'emplaça a «revisar» decisions

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha emplaçat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "revisar" les seves decisions per aturar l'expansió de la covid ja que Madrid està en "seriós risc sanitari". En una atenció als mitjans des de Barcelona, ha demanat a Ayuso que deixi de banda la política i escolti la ciència: "No estem en una batalla ideològica, sinó epidemiològica contra el virus". En ser preguntat sobre si el govern espanyol es planteja prendre decisions pel seu compte, Illa ha insistit que feia un "emplaçament" al govern d'Ayuso "amb la màxima lleialtat" perquè actuï i estengui les mesures de limitació de la mobilitat al conjunt de Madrid i a les poblacions amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants.

Illa ha fet aquestes declaracions després de participar telemàticament des de la delegació del govern espanyol a Barcelona en una reunió de seguiment de la covid amb l'equip del Ministeri de Sanitat. A la trobada hi han participat la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón; el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació, Alfredo González, la directora de Salut Pública, Pilar Aparicio, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

El ministre ha afirmat que la situació de Madrid és complicada, que venen "setmanes dures" i que hi ha risc "per als seus ciutadans i les comunitats autònomes limítrof". Per això, ha afirmat que cal actuar "amb determinació" i "prendre el control de l'epidèmia a Madrid" i doblegar la cobra.

Illa ha insistit que cal "seguir els consells de la comunitat científica" i ha defensat que des del ministeri ho van fer així durant la primera onada i ho continuen fent. Així, ha asseverat que el que hi ha és una "batalla epidemiològica contra el virus" i ha demanat "concentrar esforços" en això i deixar la política en "segon terme".

D'altra banda, ha assegurat que no s'ha trencat l'acord assolit dilluns pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i Ayuso i ha dit que l'executiu estatal treballa "amb la mateixa actitud amb totes les comunitats". Ha afegit però que cal parlar "amb claredat" i ser conscients de les xifres actuals a Madrid. A més, ha destacat que en altres comunitats, com Catalunya, Navarra o Castella la Manxa, s'han anat prenent mesures i s'ha aconseguit revertir o millorar la situació quan aquesta havia empitjorat. Per això, ha demanat "posar per davant la salut dels ciutadans".

"He fet un emplaçament que esperem que sigui atès", ha conclòs Illa.