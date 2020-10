El circ Raluy allarga la seva estada a Girona i reprendrà les funcions un cop passi el confinament

El circ Raluy allargarà la seva estada a Girona per tal de poder oferir les funcions que tenia previstes i que ha hagut de suspendre per les mesures sanitàries. L'empresa s'estarà a la Copa fins més enllà del confinament decretat, per tal de poder fer els espectacles pendents. El circ va establir-se a Girona el passat dia 22 d'octubre i comptava quedar-s'hi fins el 8 de novembre en motiu de les Fires de Sant Narcís. Els responsables de l'empresa assenyalen que tenien moltes entrades venudes de funcions que s'han hagut de suspendre i han agraït la predisposició de l'Ajuntament de Girona de poder quedar-se uns dies més dels previstos per poder fer les funcions.