El Bisbal cau en l'estrena a l'EBA a casa

Després de la històrica victòria en la primera jornada a la pista de l'Ademar, el Sol Gironès Bisbal ha volgut seguir amb el ple de victòries. Però no ha estat possible. Al davant tenia un rival que ha dominat gairebé totes les facetes del partit i s'ha imposat per 48-56.

Ha estat un partit on els mataronins han agafat un còmode avantatge des de l'inici, fet que ha provocat que el Bisbal anés a remolc durant tot el partit. Tot i això els de Cesc Senpau mai s'han donat per vençuts i en els últims minuts han aconseguit entrar al partit, tot i que finalment el Mataró ha acabat sentenciant.