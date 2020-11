El Sarrià perd a casa contra un potent Novás

El Sarrià va encaixar la primera derrota de la temporada a casa davant el Novás (26-30), únic equip de la competició que es manté invicte -4 victòries i 2 derrotes. En un partit on el conjunt de Salva Puig va estar molt concentrat i intens en la primera meitat, però a partir dels cinc minuts de la represa es va veure clarament superat.

I és que els locals van veure com passat l'equador del primer temps havien marxat tres gols per sobre (8-5), sobretot, gràcies a una defensa sòlida, que va anar de més a menys durant el partit. En arribar al descans, aquest avantatge s'havia esfumat, i es va marxar als vestidors amb empat a 12.

En la represa, tot i que els blaus van tornar a posar-se dos gols per sobre a l'inici (15-13), no van trobar el millor joc. Iglesias, amb 10 gols -7 des dels set metres-, i Ferre van fer molt de mal a la defensa sarrianenca, que no va poder fer res per aturar els atacs visitants. A més, també van estar força imprecisos en atac, cosa que va fer que el Novás tornés a agafar la iniciativa (15-16) i aniria ampliant la diferència davant la impotència del conjunt local (26-30).