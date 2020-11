Palamós protegeix les dunes de la platja de Castell, encara verges

L'Ajuntament de Palamós ha protegit el sistema dunar de la platja de Castell, una de les poques que encara queden verges de la Costa Brava i que conserven l'estructura d'un espai natural format per platja, duna i bosc. Al llarg de la setmana passada, els operaris de l'àrea de Medi Ambient de Palamós van renovar la tanca perimetral que separa les dunes de la zona de platja (formada per pals i cordes) i ara també s'hi instal·laran passeres i cartells informatius per evitar que els banyistes, quan arribi l'estiu, passin pel mig i les malmetin. També està previst retirar la flora invasora que ha crescut dins el sistema dunar.

A més de perimetrar tota la zona dunar amb pals i cordes, també s'han instal·lat uns sistemes coneguts com a «trampes de sorra» que permeten sedimentar l'arena i retenir-la perquè la platja no reculi i alhora mantingui un bon nivell de sorra en tot el seu àmbit. Fins ara, totes les actuacions que s'havien fet des del consistori al sistema dunar no havien permès que la zona es recuperés.

Els treballs tenen un cost aproximat d'uns 25.000 euros. D'aquests, una part els aporta la Diputació de Girona, que també és qui ha redactat el projecte de recuperació; la resta, els posa l'Ajuntament de Palamós.