Mor als 80 anys el pioner de l'automobilisme i exdirectiu del Girona Paco Gutiérrez

L'empresari Paco Gutiérrez Llosas, propietari de la gestoria del carrer Nou de Girona que portava el seu nom, i un dels pioners de l'automobilisme català i gironí, va morir ahir als 80 anys víctima d'una llarga malalatia. La seva vinculació amb el món de l'esport també va incloure la seva etapa com a vicepresident i directiu del Girona FC, entre els anys 80 i 90. Però abans de deixar-se endur per la seva passió pels cotxes i la gasolina, i de col·laborar amb el club de Montilivi, també havia sigut un gran esportista multidisciplinar: els seus inicis van ser en l'hoquei sobre patins, on va desenvolupar la tasca d'àrbitre. I més tard va arribar a ser campió d'Espanya de tir al plat. Però va ser la seva gran afició per l'automobilisme el que el va fer més conegut.

Segons recordava un emotiu perfil penjat a les xarxes socials de V-Line Org, l'empresa organitzadora de Campionats de velocitat, resistència i clàssics en circuits impulsada, entre d'altres, pel seu fill Francesc, «les carreres van ser el seu hobby, va estar en actiu des de 1969 fins a 1981, tant en ral·lis com a muntanya, i més tard va ser el president de l'Escuderia Girona. A partir d'aquesta època va iniciar la seva faceta d'organitzador».

Així durant els anys 80 va instaurar a Espanya el Campionat d'Europa d'Autocross, primer al circuit «Els Peluts» de les Planes, i posteriorment al de Sils, instal·lació que ell mateix va crear i que va ser construïda estratègicament amb dos variants: Autocross i Rallycross, arribant a dur-hi proves del campionat d'Europa. Es va inaugurar el 15 de novembre de 1981 amb la disputa de l'última prova del campionat d'Espanya d'autocross. L'històric Multipistes de Sils, hereu de l'antic circuit, va tancar el 31 de desembre de 2014.

Amb l'entrada del seu fill Francesc en la competició automobilística es va anar apartant del motorsport per vincular-se més de prop amb el futbol, arribant a ser directiu i vicepresident del Girona FC entre els anys 80 i primers dels 90, i més tard, va dirigir el Girona de futbol sala. El setembre de 2015 es va retre homenatge a Paco Gutiérrez durant el BarcelonaRX, com a impulsor del primer rallycross d'Espanya. Per motius de salut ja no hi va poder assistir.