Fins quan es pot comprar la Loteria de Nadal 2020?

El pròxim dimarts, 22 de desembre, se celebrarà l'esperat sorteig de la Loteria de Nadal amb la seva tradicional pluja de milions. Al 'Teatro Real de Madrid' ja està pràcticament tot llest perquè els nens del col·legi de Sant Ildefons reparteixin la sort i els 2.408 milions d'euros en premis.

A hores d'ara encara hi pot haver alguna persona que s'hagi despistat o esperi a l'últim moment per comprar un dècim. En aquests casos, convé informar-se per saber fins a quin dia i hora es poden adquirir butlletes per al sorteig del 'Gordo'.

Avui dia hi ha dues maneres d'adquirir els dècims: de manera presencial acudint a alguna de les administracions repartides per tot Espanya o de forma "online" a través de les pàgines web dels mateixos punts de venda autoritzats, sempre i quan ofereixin aquest servei.

A la mateixa Administració

Els que decideixin acudir físicament a la seva administració habitual, podran comprar els dècims fins al dia abans del sorteig, és a dir, fins dilluns, 21 de desembre, a les 22 hores. Ara bé, es recomana contactar directament amb l'administració o bé visitar la seva pàgina web per saber fins a quina hora es mantindrà oberta. Podria passar que tanqués abans i que no s'arribés a temps per adquirir el dècim.



A través d'Internet

Els que prefereixin fer-ho més còmodament des del seu ordinador, tauleta o mòbil, també podran comprar les butlletes fins a les 22 hores del 21 de desembre. En qualsevol cas, si es fa de manera "online", és fonamental fer-ho a través de les pàgines web d'establiments oficials i autoritzats per Loteries i Apostes de l'Estat.