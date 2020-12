Ponç Feliu: «El pla de gestió de la part marina proposa boies en algunes cales, plans pilots, i anar-ho ampliant»

La preservació i la pressió entren sovint en conflicte. Fa sis anys que s'intenta aprovar el Pla Rector d'Usos i Gestió (PRUG) de la part marina.

Volem validar un document de bases i desencallar la situació. Hi ha molts punts de visita diferents i desacord en alguns temes, però també hi h a acords en molts. I els que no, fa que s'encalli. Esperem tenir el PRUG l'any vinent.

Les boies a les cales va generar molt rebuig. Com es planteja al nou document?

Amb boies en algunes cales, plans pilots, i anar-ho ampliant. I limitar la velocitat, la distància respecte el litoral i el fondeig en algunes cales que sigui limitat.

També es parlava de regular la pesca.

Que el pescador artesà pugui seguir pescant. I en canvi, en alguns llocs que es preservi del tot l'entorn, gestionant l'excel·lència de les tres reserves integrals. Conservació del medi marí i tendir a una progressiva minimització de les activitats extractives.

Cal més control, més sancions?

Això va associat al PRUG, si el tens i no pots garantir la bona vigilància perd efectes. I cal feina també de sensibilització, la gent ha de saber que està en un parc natural i certs usos no es poden fer.

Però fins avui, la vigilància s'ha considerat escassa.

Hem de garantir un reforç, una mica coordinar els diferents cossos que hi ha a l'espai, tenim informadors del parc, i els altres agents del territori que tenen embarcació com agents rurals, mossos o policies.

La vigilància també s'incrementaria a la part terrestre.

Es pot anar pels itineraris però hi ha llocs que són reserves integrals i la vigilància s'ha de reforçar. Però hi ha d'haver feina de sensibilització, hi ha la percepció que és com qui va a la platja, i no, estàs en un parc natural i en algun punt és una reserva integral.

El visitant actual n'és poc conscient?

És un problema aquesta gent que no posava els peus al parc natural perquè els parcs fan una funció de conservació i també d'ús públic. És importantissim ser capaços de lligar les dues funcions perquè han de servir perquè la gent vagi al medi i és feina de tots que es comportin diferent. També treballarem amb les escoles perquè facin activitats.

Quins altres reptes es plantegen?

N'hi ha uns quants més de gestió dels espais interiors, conservar del mosaic agroforestal. Hi ha diversitat d'ambients, pastura, conreus, olivars i alguns nuclis de bosc. Cal potenciar com els eixos principals, facilitar nous conreus, que hi hagi activitat econòmica i molt important la pastura per mantenir els prats. Són activitats arrelades al territori que és bo que continuïn.

I en l'àmbit científic?

Estem fent seguiment de flora i fauna, una línia important perquè hi ha espais en regressió que són singulars, flora endèmica, única la món. Tenim una responsabilitat molt gran de mantenir-la. Parlem sempre de l'ús públic però la principal vocació és de consevació del seus valors, la fauna, la flora i també la geologia, molt singular, reconegudia a escala europea i jo diria a escala mundial.