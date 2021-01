La neu talla sis carreteres a Catalunya i obliga a usar cadenes en noranta més

El temporal de neu va afectar de forma desigual ahir la xarxa viària de Catalunya, on van haver de ser tallades sis carreteres i s'obligava a circular amb cadenes en més d'una norantena de vies, segons informava el Servei Català de Trànsit. Lleida va ser la demarcació més afectada pel temporal amb una seixantena de vies afectades. Al sud del país es van registrar gruixos de fins a 30 centímetres en punts com l'Horta de Sant Joan (Terra Alta), de 30 centímetres a Roquetes (Baix Ebre), 24 a Falset (Priorat) i 23 a Tivissa (Ribera d'Ebre). Són alguns dels gruixos registrats per la Xarxa d'Observadors Meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya amb dades de primera hora de la tarda, després del moment àlgid de la nevada.

En el cas de Falset i Tivissa, són municipis per sota dels 400 metres d'altura. Roquetes, en canvi, ja està a 1.000 metres. A més, es van acumular15 centímetres a Sant Hilari Sacalm (Selva), 13 a la Coma i la Pedra (Solsonès), 12 a la Pobla de Lillet (Berguedà) i a la Llacuna (Anoia), i 11 a la Granadella (les Garrigues). Són acumulacions ja sempre per sobre dels 500 metres.

La nevada va arribar de matinada començant pel sud i es va estendre per bona part de Catalunya, especialment a Terres de l'Ebre i Ponent, però també a la Catalunya central. A Lleida va començar a nevar després de la mitjanit i ja cap a la matinada la neu va anar agafant. Els veïns van sortir al carrer després de gairebé tres anys de la darrera nevada a la ciutat. També nevava amb ganes a altres municipis del Segrià, com Alpicat o Aitona, i a bona part de les Garrigues, com ara a Torrebesses, Arbeca i Cervià, on el gruix acumulat ja s'apropava al migdia als 10 centímetres. Malgrat això, no es van produir les nevades tan intenses que s'han viscut en altres zones de l'estat espanyol, en les quals fins i tot van quedar bloquejats centenars de cotxes a les carreteres.

La neu, això sí, va cobrir de blanc municipis com els Guiaments (Priorat), Móra d'Ebre i Flix (Ribera d'Ebre) o la Riba i Aiguamúrcia (Alt Camp). També va emblanquinar poblacions on és més habitual veure-hi neu, com ara Prades (Baix Camp) i Querol (Alt Camp)

A conseqüència de la nevada es van veure afectades completament sis carreteres i noranta més per la necessitat d'utilitzar cadenes. A banda de l'Eix Transversal entre Espinelves i Vilobí d'Onyar, van tallar-se al trànsit la C-44 entre Vandellòs i Tivissa; la GIV-5201 a Viladrau: l'N-420 entre Caseres i Bot; la TV-3022 entre el Perelló i Rasquera, la BV-4024 a Bagà. La demarcació més afectada va ser Lleida amb una seixantena de vies on era necessari l'ús de cadenes, entre les quals destaquen diversos trams de l'N-260; l'N-230 entre Pont de Suert i Vielha; La C-12 entre Maials i Seròs i la C-13 entre Camarasa i Fontllonga.

A la demarcació de Tarragona calia portar cadenes en una trentena de carreteres, entre les quals destacaven l'N-420 entre Caseres i Gandesa, la C-43 entre Gandesa i Benifallet i la C-12 entre Amposta i Vilanova de Meià.

Finalment, a les comarques de Barcelona hi havia ahir quatre carreteres locals on era obligatori l'ús de cadenes.