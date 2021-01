Detenen una dona que estava pujant a un balcó per robar

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir al migdia una dona que estava pujant per un balcó del carrer Mare de Déu del Remei presumptament per intentar entrar en un pis i robar-hi. La propietària de l'habitatge de Sant Narcís va veure com una dona estava repenjada de la seva balconada i va trucar al 092.

Agents de la Policia Municipal van fer diverses comprovacions i, després de localitzar la persona descrita, la van poder detenir acusada de robatori a domicili. L'arrestada té 23 anys i segons alguns testimonis hauria actuat amb dues dones més que van fugir en sentir l'arribada de la patrulla policial.

La policia gironina va agrair la col·laboració ciutadana i va explicar que està fent les gestions pertinents per esbrinar la identitat de les altres dues coautores de l'intent de robatori al carrer Mare de Déi del Remei del barri de Sant Narcís.