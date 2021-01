El Govern ultima nous ajuts directes per als autònoms, les pimes, els treballadors en ERTO i els sectors més afectats

Pla general de la reunió entre els membres del Govern per decidir els nous ajuts directes per als autònoms, les pimes, els treballadors en ERTO i els sectors més afectats

El Govern ultima un nou paquet d'ajuts directes per als autònoms, les pimes, els treballadors en ERTO i els sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia, segons ha pogut saber l'ACN. Aquest diumenge el vicepresident Pere Aragonès, el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, i el de Treball, Chakir El Homrani, s'han reunit per enllestir els detalls d'uns pagaments que suposaran "un esforç pressupostari extraordinari" de crèdit i que es concretaran dilluns en una reunió amb agents socials i patronals. El Govern n'explicarà tots els detalls en una roda de premsa posterior.

En concret, l'executiu treballa per fer un nou pagament d'ajuts directes als autònoms, que són un dels col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19 i que més han vist reduïts els seus ingressos. La línia seguirà la que es va seguir en els pagaments dels mesos de novembre i desembre, i que llavors van ser de 2.000 euros per autònom.

Les micro, petites i mitjanes empreses que puguin acreditar que han patit una caiguda substancial de la facturació també podran optar als ajuts si es comprometen a mantenir l'ocupació.

D'altra banda, el Govern preveu fer pagaments als treballadors afectats per ERTO. En aquest cas, hi haurà dos tipus d'ajuts: un d'extraordinari per als afectats per ERTO de qualsevol sector amb ingressos baixos i que no s'han pogut reincorporar al seu lloc de feina, i un altre per a formació per als que estan en ERTO en algun dels sectors més afectats per la pandèmia.

Així mateix, el Govern es compromet a seguir donant suport als sectors directament afectats per les restriccions. Actualment, estan obligats a tancar els establiments de més de 400 metres quadrats o els centres comercials i gimnasos, entre d'altres.

Per pagar els ajuts, l'executiu preveu fer un esforç pressupostari "extraordinari", tot i que per ara fonts de Vicepresidència eviten donar xifres. En concret, es buscarà arribar al crèdit necessari per posar les ajudes en marxa "a curt termini".

La reunió s'ha fet aquest matí al despatx del Districte Administratiu del vicepresident Pere Aragonès, i a més dels consellers Tremosa i El Homrani també hi ha participat la secretaria d'Economia, Natàlia Mas, i el secretari general de Vicepresidència, Albert Castellanos.

Aquest nou esquema d'ajuts s'ha anat treballant en les últimes dues setmanes, i aquest dilluns Tremosa i El Homrani es reuniran amb el Consell de Diàleg Social per posar en comú tota la informació i consensuar amb patronals i sindicats tot el procés.