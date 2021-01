JxCat, ERC i la CUP intervindran al debat de TVE en català, tot i que està previst que s'emeti en castellà

Els tres partits independentistes que participaran del debat de TVE aquest diumenge a la nit ho faran en català. Han reaccionat així al malestar dels treballadors de la televisió pública espanyola a Catalunya que, en un manifest, han lamentat que el programa s'emeti només en castellà. El comunicat dels treballadors d'informatius de la cadena alerta que és la primera vegada que s'opta només pel castellà i mostra el "desacord" amb la decisió de la direcció. També han lamentat que el moderador escollit no sigui de RTVE Catalunya. La CUP ha estat la primera formació que ho ha anunciat, per Twitter, i fonts d'Esquerra i de Junts per Catalunya han confirmat a l'ACN que també tenen previst expressar-se en català.

Els anticapitalistes han instat la resta de candidats a sumar-se a la iniciativa "en defensa del català" i ha exigit a la direcció de TVE a "rectificar". El número 2 de la candidatura per Barcelona, Carles Riera, és qui assistirà al debat, i ha expressat que parlarà en català perquè és "una llengua de cohesió i un bé comú" del país que volen "compartir amb tothom".

Al seu torn, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) també ha informat que intervindrà al debat de Televisió Espanyola en català. "Ja ho teníem previst", han indicat fonts republicanes. D'aquesta manera el cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, també se sumarà a les veus crítiques contra la decisió de la cadena pública de fer el debat només en castellà.

Per la seva banda, la candidata de JxCat, Laura Borràs, també intervindrà íntegrament en català al debat d'aquesta nit. Fonts de l'equip de campanya han explicat a l'ACN que quan TVE va convidar formalment la candidatura de Junts i va explicar que el debat seria en castellà, ja se'ls va traslladar que Borràs faria les seves intervencions en llengua catalana.

El comunicat dels treballadors d'informatius de la cadena a Catalunya alerta que és la primera vegada que s'opta només pel castellà i mostra el "desacord" amb la decisió de la direcció. A més, diuen que tampoc entenen que el presentador escollit pel debat no sigui un professional de RTVE-Catalunya on, segons ells, hi ha treballadors "sobradament capacitats" per moderar la discussió entre candidats. El manifest creu que la decisió vulnera la llei que regula la televisió pública espanyola, que ha de promoure la "diversitat lingüística" d'Espanya.