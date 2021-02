Acaba la reivindicada reforma de la plaça dels Germans Sàbat

Les obres de reforma de la plaça dels Germans Sàbat han finalitzat aquesta setmana i ja s'ha reobert al trànsit aquest punt cèntric del barri gironí. L'actuació ha permès convertir l'indret en una zona més espaiada, amb una parada d'autobús i amb places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, per accedir als comerços de la plaça i per a càrrega i descàrrega. També s'ha previst poder celebrar-hi activitats lúdiques, com la festa major del barri. L'obra era una demanda veïnal aprovada als pressupostos participats.

S'hi ha instal·lat un llarg banc curvilini de formigó que separa l'àrea d'estada i la zona de circulació i d'aparcament i s'han plantat arbres. L'actuació també ha millorat l'accessibilitat als habitatges i locals comercials. A més, l'espai està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a la mobilitat, s'ha reduït el trànsit i s'ha col·locat un aparcament de bicicletes.

També s'ha reduït el nombre d'aparcaments per a cotxes i s'ha compensat amb un nou estacionament gratuït al carrer Joan Salvat Papasseit, a pocs metres de la plaça, en un solar que s'ha asfaltat i il·luminat. Amb la finalització de les obres, la línia L5 del bus urbà ha recuperat el seu recorregut habitual. Les parades de la plaça i del carrer de Josep Maria Prat i Roca tornen a funcionar.

L'empresa adjudicatària ha estat Àrids Vilanna SL per de 286.997,61 euros. La reforma va començar el 27 d'abril. Els treballs havien de finalitzar aal desembre però l'empresa va demanar una pròrroga perquè tenia molts treballadors amb covid. L'Ajuntament va concedir una pròrroga fins a finals de gener.