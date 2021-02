Set arrestats en un assalt violent a una nau on hi havia un cultiu de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones en un assalt violent que es va produir ahir dissabte en una nau de Figueres. Els fets van passar pels volts de les sis del matí al carrer de la Bruguera de la capital de l'Alt Empordà. Tres dels arrestats són els assaltants que pretenien emportar-se la droga, mentre que els altres quatre –les víctimes- estaven a dins custodiant-la.

Uns treballadors d'una empresa propera van ser els qui van avisar a la Guàrdia Urbana de Figueres en veure que uns encaputxats rondaven al costat de la nau. De seguida van posar en alerta als Mossos que van enviar diverses patrulles a la zona.

Quan els agents van arribar fins al lloc dels fets, van comprovar que s'escoltava fressa provinent de dins de l'immoble i van assegurar el perímetre. De cop, els agents van veure com un home -una de les víctimes- sortia corrent de la nau però el van poder capturar. Després, els agents van entrar i van poder arrestar els tres assaltants, tots ells de països de l'est.

Lligats amb brides i a terra

En la inspecció posterior, els Mossos van trobar la resta de víctimes de l'assalt –dues dones i un home. Tots ells estaven emmanillats amb brides i immobilitzats al terra. A més també van localitzar la plantació de marihuana i diversos vehicles.

Els Mossos es van acabar emportant a comissaria tots set. Les quatre víctimes de l'assalt hauran de respondre per un delicte contra la salut pública, mentre que els altres tres per un de robatori amb violència. La policia va acabar custodiant la nau i ahir encara s'estava fent un recompte de la quantitat de marihuana que hi havia a la nau.

Aquest no és el primer «narco-assalt» que s'ha comès a les comarques gironines, en els últims temps la policia n'ha detectat en un increment. Ja sigui per bandes que entre elles es roben la droga al lloc on es cultiva o durant el trajecte de transport de l'estupefaent. Un dels crims de l'any passat, al d'un home que va morir cremat en un xalet de Lloret, hauria perdut la vida en un fet d'aquest tipus. La policia encara no ha detingut els assaltants que van calar foc a l'immoble.