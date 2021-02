Crítiques a Salvador Illa per negar-se a sotmetre's a una PCR a TV3

Illa va dir que no es va vacunar perquè no era necessari.

Illa va dir que no es va vacunar perquè no era necessari. europa press

La decisió del candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, de negar-se a sotmetre's a un test de detecció del coronavirus abans del debat a TV3 es va convertir en un dels assumptes més comentats durant la jornada d'ahir. Mentre el PSC afirmava que aquesta prova no entrava dins dels «protocols sanitaris», sinó que va ser una idea de la cadena pública, la resta de partits van llançar dures acusacions contra el presidenciable del partit.

El mateix Illa va respondre a les crítiques durant una intervenció al Fòrum Nova Economia, dient que es fa les proves seguint «les recomanacions sanitàries». «El debat reunia les mesures de seguretat, hi havia distància de més de dos metres, i portàvem mascareta en el moment en què no. Tota l'estratègia de tests s'ha de fer seguint un protocol, no per capritx», va afegir.

Quan se li va preguntar si, malgrat tot, no s'hauria d'haver fet la prova per «qüestió d'imatge», va respondre que «el que hem de fer els polítics és predicar amb l'exemple. Hi pot haver gent que necessiti una PCR o un antigen. No sobren, i me les faré i me les he fet quan toca fer-les».

La resta dels dirigents de les diferents formacions polítiques que van participar en el debat electoral de la televisió autonòmica sí es va sotmetre a aquesta prova, segons va avançar Nació Digital. Quan es va conèixer la circumstància, les crítiques a Illa van arribar des de tots els flancs. La líder de Cs, Inés Arrimadas, va dir que va donar un «pèssim exemple» a la ciutadania. La candidata de JxCat, Laura Borràs, també va destacar la «irresponsabilitat» d'Illa, que, va dir, l'«inhabilita per a ser president».

La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, va exigir al candidat dels socialistes catalans que es faci un test. «No es pot estar jugant amb la vida i la seguretat de les persones per electoralisme», va argumentar Chacón.

Preguntes al Congrés

El Partit Popular, per boca del seu secretari general, Teodoro García Egea, va exposar les seves sospites que l'exministre de Sanitat s'ha saltat el torn de vacunació. «Senyor Illa, en el debat de TV3 no va voler fer-se un test de covid-19. Es deu al fet que vostè s'ha vacunat irregularment i vol amagar-ho? », va escriure a Twitter. En la mateixa línia, Ciutadans va registrar al Congrés una pregunta per conèixer si Illa «o algun altre membre de Govern» s'han vacunat.