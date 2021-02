El PSC guanya les eleccions catalanes però l'independentisme obté majoria

El PSC ha guanyat les eleccions catalanes, però ha empatat en escons amb ERC. Els partits independentistes han revalidat la seva majoria en escons i Vox ha irromput amb força en el Parlament, davant la baixada de Cs. Aquesta és la fotografia que deixa l'escrutini d'aquest diumenge, amb més del 99% dels vots comptabilitzats.

Així, Salvador Illa aconsegueix 33 diputats, gairebé el doble dels obtinguts el 2017. La pugna per l'hegemonia secessionista se salda amb 33 diputats per a ERC i 32 per a Junts, amb una CUP que s'aproxima, amb nou diputats, a la seva millor versió del 2015. Mentre els 'comuns' salven els mobles i Jéssica Albiach aconsegueix retenir els vuit diputats de l'última legislatura.

Vox s'erigeix com la quarta força en escons i aconsegueix en els seus primers comicis al Parlament un total d'11 diputats. El PP no ha aconseguit capitalitzar l'anunciat enfonsament de Ciutadans, els vots dels quals presumiblement s'han dividit entre Illa i Ignacio Garriga. Alejandro Fernández repeteix els tres diputats que va treure el seu predecessor Xavier García Albiol.

Els de Carlos Carrizosa, que venen de ser la força més votada, s'han esfondrat i passen de 36 diputats a sis. Qui es queda, de moment, fora de l'arc parlamentari és el PDECat. Àngels Chacón no superaria el tall del 3% i deixaria, formalment, als hereus de Convergència fora del Parlament des dels primers comicis del 1980.

Consulta els resultats de les eleccions catalanes al nostre diari.