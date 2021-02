La ciutat de Girona intenta tornar a la normalitat després de la segona nit d'aldarulls després d'una mobilització contra l'empresonament del raper Pablo Hásel.

Una manifestació que en dissoldre's va acabar amb disturbis i cinc detinguts per part dels Mossos d'Esquadra. Els quals ara el matí passen a disposició del jutge a Girona.

Aquest matí s'ha convocat una concentració de suport als detinguts davant la comissaria de Vista Alegre de Girona que ha comptat amb una trentena de persones i s'ha desenvolupat sense problemes.

Aquest matí ha tornat a ser el torn de la brigada municipal de fer neteja als punts on havien quedat malmesos pels incendis de contenidors i altres objectes de mobiliari urbà.

En punts com al pont de Pedra, on ahir manifestants i policia van viure enfrontaments, aquest matí els serveis de neteja estaven retirant els objectes que hi havien quedat pel mig, com ara jardineres. Però també netejaven la negror que havien deixat els incendis de contenidors i papereres.

En altres punts del Barri Vell, com la Fontana d'Or, els serveis de neteja també recollien les restes de vidres i d'objectes que els manifestants van llançar contra aquest equipament de la Caixa. La porta corredissa va quedar destrossada i a primera hora, encara estava amb els vidres trencats.

Aquests són els principals indrets on ahir es va concentrar la manifestació i es van cometre destrosses.

Però entitats bancàries que aquest dimarts van patir la primera onada de disturbis encara se'n recuperen i alguns, tenen plafons a les finestres per evitar el vandalisme.

L'ajuntament de Girona segueix fent recompte dels danys i els Mossos d'Esquadra aquest matí han fet balanç també de la segona de nit d'aldarulls a Girona i a algunes ciutats de Catalunya.



Un mosso ferit a Girona

Concretament, segons recull l'ACN, la segona nit d'aldarulls s'ha saldat amb 11 contenidors cremats, cinc detencions i un mosso va quedar lesionat.

Les quatre principals manifestacions d'aquest dimecres al vespre a favor del raper lleidatà Pablo Hasel, a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, van acabar amb importants aldarulls a les tres primeres ciutats. En total es van cremar 135 contenidors, es van cremar nou vehicles, hi va haver 33 detencions i el SEM va atendre 14 persones ferides, vuit d'elles mossos d'Esquadra. El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha dit que la policia catalana no tolerarà "el pas de la protesta a la violència".