Un waterpolista denuncia entre llàgrimes que un rival li va dir «marica» al derbi Terrassa-Sabadell

Aquest dissabte es disputava el derbi vallesà de waterpolo entre el CN Terrassa i l'Astralpool CN Sabadell. Després de la trobada, que ha acabat amb la victòria dels locals per 16-14, Víctor Gutiérrez, activista pels drets LGTBI, ha denunciat entre llàgrimes que un jugador del Sabadell li ha dit «maricon» en dues ocasions. L'internacional espanyol, que ha preferit no dir el nom del rival que ha proferit l'insult, ha explicat que tant companys com persones que eren a la grada ho han sentit.

«M'ha dit 'maricon' durant el partit i en acabar, com que no li he volgut donar la mà, m'ha tornat a dir 'maricon'», ha explicat en un vídeo d'Instagram, en el qual ha esclafit a plorar en explicar-ho. «Són llàgrimes de ràbia, d'impotència, que sé que no passarà absolutament res, que l'esport és així». Gutiérrez, que va sortir de l'armari el 2016 i des d'aleshores ha fet activisme, ha demanat posar fi a aquesta mena d'actituds.

«L'esport no pot ser un espai perquè aquests comportaments es continuïn perpetuant. Si callo no faig cap favor al meu esport ni a l'esport en general», ha comentat el waterpolista. A l'espera de les mesures que prengui la federació, ha demanat «tolerància zero» amb aquests comportaments.