La Policia Municipal de Girona denuncia cinc joves per saltar al riu Onyar i banyar-s'hi

La Policia Municipal de Girona ha denunciat cinc joves que aquest dissabte van saltar al riu Onyar per banyar-se. Els fets van passar pels volts de les sis de la tarda al costat de la Plaça Independència, just al centre de Girona. Un dels joves va saltar la barana i va baixar fins al riu i es va banyar amb roba interior. Uns instants més tard, quatre nois més van fer el mateix davant de la mirada de desenes de persones que passaven pels ponts més propers. De fet, alguns dels veïns van aprofitar per gravar vídeos i pujar-los a les xarxes socials. Al cap de pocs instants, van arribar efectius de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra per demanar-los que sortissin.

En veure'ls, els denunciats van marxar inicialment pel pas que hi ha a sota de les cases de l'Onyar en direcció contrària als agents. En un dels vídeos, es veu un dels nois amagat just a sota la barana per tal que no el descobreixin. Finalment, els joves van acabar vestint-se i pujant de nou i els agents els van identificar i denunciar per desordres públics i per no respectar les mesures covid.