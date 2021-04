Comença la reunió entre ERC i JxCat a Lledoners

Comença la cimera de Lledoners. La reunió entre ERC i JxCat a la presó s'ha iniciat aquest dimarts a les 17:15 hores. El candidat d'ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, encapçalen la primera reunió que aborda l'estructura i el repartiment de conselleries del nou Govern. Per part d'ERC també hi participen el president parlamentari, Josep Maria Jové, i s'hi podria sumar el líder del partit, Oriol Junqueras -empresonat a Lledoners amb Sànchez. Per JxCat hi ha la seva portaveu, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius. La reunió podria desencallar les negociacions. Falta menys d'un mes per esgotar el termini per investir una presidència i evitar noves eleccions.

Aragonès ha arribat a les 16:58 hores, i Jové ho ha fet poc després, a les 17:00. Al cap de tres minuts han arribat plegats Artadi i Rius (17:03). També hi era el conseller en funcions Damià Calvet, però per reunir-se amb l'extitular de Territori Josep Rull, empresonat a Lledoners.

Es tracta de la primera reunió formal on participa Aragonès directament. L'equip negociador d'ERC assegurava ahir al vespre, després d'una nova reunió al Parlament, que les converses amb Junts "avancen" i que en la darrera cita s'ha "treballat molt". Abans de la cimera a Lledoners, els mecanismes de coordinació entre ERC i JxCat estan "gairebé tancats", segons les fonts consultades. I afegeixen que les negociacions pel pla de Govern estan "avançades".

Les diferències, però, continuen amb el consens estratègic i el paper que ha de tenir el Consell per la República. "Seguim treballant per aproximar posicions", han comentat fonts de Junts. Des d'Esquerra han apuntat que l'eix social que ha de tenir el futur Govern està pràcticament acordat i que les formacions s'estan intercanviant les darreres esmenes. També han prosperat les converses sobre el terreny econòmic i territori.

Des de Junts han explicat que l'eix social està "encarrilat" i que els espais de coordinació estan avançats i pendents d'un "retorn formal". Sobre l'eix econòmic han dit que hi ha menys carpetes obertes però que cal seguir-ne parlant, mentre que sobre l'eix institucional encara no han rebut cap document.