Oques Grasses fa un tastet del nou disc i repassa els èxits en la clausura de l'Strenes

L'Strenes va tancar ahir una nova edició i ho va fer amb una de les bandes icòniques del festival, Oques Grasses. Els osonencs van ser els responsables de donar el tret de sortida el 2019, des del terrat de l'Oficina de turisme de Girona i aquest any han estat els encarregats de tancar a les escales de la Catedral de Girona. Unes escales que aquesta edició només han pogut veure el seu espectacle, després que se suspengués el concert d'Arnau Griso dissabte per la pluja.

El concert d'Oques Grasses va arrencar amb una introducció i de seguida sonava Elefants, un dels nous temes. El públic, que havia esgotat les entades des de feia dies, va gaudir d'un concert en què es van mostrar les noves cançons -que sortiran aquest mes de maig-, però també van repassar els grans èxits que els han portat a la fama. La banda va enllaçar Cançó de l'aire, Goodline, i Sta guai, una de les més aplaudides. Va ser aleshores quan es va notar més les ganes de ballar dels prop de 500 espectadors que hi havia a les escales de la catedral de Girona. La festa va seguir amb Vida i Cul i John Brown, ja amb el públic entregat, i es va arribar a la primera aturada amb Talismà, Gent i Wake. Noves cançons, però l'estil inconfusible d'Oques Grasses.

Els bisos van arrencar amb Bye bye, que apunta a ser l'èxit del nou disc, fins a arribar a l'In the night una de les més esperades pel públic. El concert va acabar amb Petar-ho, presentada pel grup a l'entrega dels Enderrock, i amb Bonesh, que va tancar el concert i l'Strenes 2021.

Si la de l'any passat va ser la més reduïda –a conseqüència de la pandèmia– la d'aquest 2021 ha estat l'edició en què l'Strenes ha estat més pendent de les decisions del Procicat.

El festival va arrencar amb molt bon peu, gràcies a l'aixecament del confinament comarcal. Passada la Setmana Santa, però, les noves restriccions van fer que molts espectadors de fora del Gironès optessin per demanar el reembors de l'entrada i l'organització es va plantejar suspendre algun concert.

El director del festival, Xavi Pascual, es va mostrar «molt satisfet» perquè el públic «ha respost» i si no arriba a ser per les restriccions, creu que haurien omplert els concerts. «Per sort, hem pogut tornar a vendre moltes de les entrades dels espectadors que no són del Gironès», va dir.