Des de fa poc més d’un any a moltes empreses s’ha obert una situació poc habitual fins ara. Molts treballadors van haver de ser inclosos en ERTOS com a conseqüència de la paralització econòmica generada a partir de la situació sanitària provocada per la Covid-19. Ara tant empreses com treballadors han superat aquesta situació però es generen alguns dubtes al voltant de les vacances. Per exemple: Els treballadors afectats per un ERTO, generen dies de vacances? L’empresa pot obligar a realitzar vacances a un treballador que estigui en ERTO? El treballador perd les vacances si no les ha pogut gaudir durant l’any natural? Què ha de fer el treballador per no perdre les vacances? Es pot incloure a un treballador a l’ERTO mentre està de vacances?

