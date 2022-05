• Soc jubilada i els volia preguntar si la plusvàlua municipal -IIVTNU- pagada l'any passat per una casa que vaig heretar i que tinc arrendada, és una despesa deduïble dels rendiments obtinguts per l'arrendament? Moltes gràcies!

La Direcció General de Tributs considera que la plusvàlua no seria deduïble als efectes dels rendiments del capital immobiliari, per no ser conseqüència de la relació contractual entre arrendador i arrendatari.

Miquel Garcias Miquel

Advocat www.pratsabat.com

• Si he rebut una herència i he pagat el corresponent impost de successions, però no he fet cap venda, ni lloguer ni he obtingut cap rendiment d'aquesta herència, l'haig de declarar a la renda?

Si, com sembla deduir-se de la seva consulta, es tracta d’un bé immoble distint del seu habitatge, encara que no l’hagi venut ni llogat, tributarà com a rendes immobiliàries imputades, a un 2% del seu valor cadastral com a norma general.

• El meu marit va morir el 15 de setetembre de 2011, com que erem parella de fet i o portavem 5 anys de unió em van negar la pensió de viudetat. Crec que això ara ha canviat, la meva pregunta és si a efecte retroactiu puc demanar la pensió?

Tot i que és veritat que s’han flexibilitzat els requisits per accedir a la pensió de viduïtat, com els que fan referència als ingressos econòmics, en canvi altres continuen, com el requisit de la inscripció de la parella de fet en registre públic o mitjançant document públic almenys 2 anys abans de la defunció. A més, haurà d’existir una convivència estable i notòria no inferior a 5 anys abans de la mort del causant, excepte que hi hagi fills en comú, en aquest cas només hauran d'acreditar la constitució de la parella de fet.

Miquel Garcias Miquel

Advocat

• Bon dia, en el cas de morir el pare dels teus fills del que està divorciada, tens dret a viudetat? Fins a quina edat poden cobrar els fills la pensió d'orfenesa? Es poden sol·licitar altres ajuts tipus família monoparental? Moltes gràcies!

Respecte a la primera pregunta, només es té dret a la pensió de viduïtat aquelles persones que malgrat estiguin divorciades rebin una pensió compensatòria del seu excònjuge i sempre que no s’hagin tornat a casar o hagin constituït una parella de fet.

En segon lloc, els fills cobraran la pensió d’orfenesa sempre que siguin i es trobin en una d’aquestes situacions:

1. Menors de 21 anys.

2. Majors de 21 anys que estiguin incapacitats per al treball en un percentatge valorat en un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

3. Menors de 25 anys, quan el beneficiari de la pensió d'orfandat no efectuï un treball lucratiu per compte d'altri o pròpia, o quan realitzant-lo, els ingressos que obtingui en còmput anual resultin inferiors al SMI que, també en còmput anual, es fixi a cada moment.

Per últim, existeixen diferent tipus d’ajudes per famílies monoparentals. Per tal que pugui saber quina és la més adient pel seu cas, li recomano consultar a l’assistent social.

Luis Moreno Prat

Advocat www.pratsabat.com

• Hola, la pensió de viudetat depèn dels ingressos de l'altra part? O és un tant per cent del que ha cotitzat el difunt? Moltes gràcies!

La pensió de viduïtat es calcula en funció de les cotitzacions del causant si encara treballava en el moment de la defunció o bé en funció de la base reguladora que va servir pel càlcul de la pensió, si era pensionista. Per l’import de la pensió s’aplicarà un percentatge que va del 52%, al 60% o al 70%, depenent de la situació del beneficiari.

Luis Moreno Prat

Advocat

• Les meves nebodes van quedar orfes per part de pare, ara fa ja 14 anys, en aquells moments tenien quasi quatre anys una, i l’altre dos i mig. Doncs bé, el seu pare treballava en “b” en aquells moments i no cotitzava. Ell i la meva germana no estaven casats i feia un any q ho havien deixat. Segons la seguretat social, no tenien dret a paga d’orfandat. És cert això? Una d’elles, ara en farà 19, i l’altre a l’agost en fa 18. Tenen dret a reclamar res o realment és així?

Els requisits per poder causar la pensió de viduïtat i d’orfandat impliquen que el difunt, amb caràcter general, es trobés en situació d’alta a la Seguretat Social. Si es trobava en situació de no alta, s’hauria d’acreditar un mínim de 15 anys de cotització.

Luis Moreno Prat

Advocat

• Som un matrimoni jubilat que tots dos cobrem pensió. Si un del dos mort l'altre pot cobrar de vidu-vidua? I quin tant per cent es cobra? És igual que sigui home o dona? Gràcies.

En el seu cas, tots dos poden cobrar la prestació de viduïtat. El percentatge consistirà en un percentatge que va del 52%, al 60% o al 70%, depenent de la situació del beneficiari. En tot cas, la suma de totes dues pensions, jubilació i viduïtat, no podrà superar la quantia màxima establerta anualment per les pensions.

Luis Moreno Prat

Advocat

• Em vaig divorciar del meu primer matrimoni. Aquest matrimoni va durar des de 1971 fins al 2022. Al 2003 em vaig tornar a casar i en aquesta mateixa situació segueixo a dia d'avui, Quan mori tenen dret ambdues vídues a la pensió? En quin percentatge cada una? Gràcies

Respecte al primer matrimoni no podria cobrar pensió de viduïtat pel fet que ha tornat a contraure matrimoni. Únicament podrà cobrar la prestació de viduïtat, en el seu cas, respecte al segon matrimoni.

Luis Moreno Prat

Advocat