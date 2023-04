El dia 29 de març es va publicar al BOE la Llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar dels animals. La seva entrada en vigor tindrà lloc sis mesos després, és a dir, el 29 d’octubre de 2023. Amb aquesta llei es pretén establir una regulació mínima dels drets i obligacions amb els animals per a tot el territori espanyol, tenint en compte l’existència de diferents normatives autonòmiques. La seva finalitat és la de fomentar la protecció animal i prevenir el seu abandonament, partint del fet que tenir animals de companyia suposa una especial responsabilitat.

La llei és aplicable als animals de companyia i animals silvestres en captivitat. Queden exclosos expressament de la llei els animals utilitzats en espectacles taurins, animals de producció, els emprats en experimentació i finalitats científiques, els animals silvestres que no estiguin en captivitat, i altres supòsits especials, com aus de falconeria, gossos pastors, de rescat, policials o gossos de cacera. Precisament, un dels aspectes més criticats de la llei ha estat l’exclusió dels espectacles taurins i dels gossos de cacera.

Així doncs, quins són els animals afectats per la llei? A tal efecte, es determinen una llista d’animals que es permetran tenir com a animals de companyia dels humans. Tindran en tot cas aquesta consideració els gossos, gats i fures, així com les aus de falconeria i animals d’aquari que no siguin espècies invasores o espècies protegides. En qualsevol cas, des de l’entrada en vigor de la llei es prohibeix la tinença com a animals de companyia d’animals verinosos, rèptils de més de dos quilos de pes (excepte tortugues), de qualsevol primat, mamífers silvestres de més de cinc quilos, o espècies amenaçades. En aquests casos, els propietaris han de comunicar la seva tinença en un termini de sis mesos a les autoritats competents, que procediran a la seva intervenció.

Pel que fa a la resta d’animals, tant domèstics com silvestres, s’haurà d’esperar a que s’elabori un llistat d’espècies que s’admeten com a animals de companyia. Quan s’elaborarà aquest llistat? En aquest sentit, els terminis són llargs. Si es complissin tots els terminis previstos, pel que fa als animals silvestres, el llistat de mamífers s’hauria de publicar el setembre de 2026, i el de la resta d’espècies el març de 2027. En canvi, no es preveu cap termini sobre el llistat relatiu als animals domèstics de companyia, però cal preveure que es publiqui de forma més ràpida.

I què passa amb aquests animals mentre no es publica aquest llistat? Fins llavors, s’aplicaran totes les disposicions referents als animals de companyia. Si una vegada aprovat el llistat, l’animal no està inclòs en la llista, en principi no es permetria la seva tinença, cria o comerç; tot i això, es podrà autoritzar la seva tinença sempre que es tinguessin d’abans de l’aprovació de la corresponent llista, i es mantinguin en condicions adients, sol·licitant l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de sis mesos

Quines són les obligacions i deures que imposa la llei? En realitat, gran part de les mateixes són de sentit comú i ja se segueixen per la majoria de persones que tenen mascotes, tal com mantenir els animals en condicions dignes, cuidar de la seva salut i vigilar-los. També hi ha prohibicions òbvies, com la del maltractament animal o el seu abandonament, entre d’altres.

Com a aspectes a destacar, podem esmentar les prohibicions de mantenir de forma habitual als gossos o als gats en terrasses, balcons, o vehicles, o deixar-los sense supervisió més de tres dies consecutius, o vint-i-quatre hores en el cas dels gossos.

Es contempla la identificació dels animals de companyia per veterinari, i la seva inscripció en un registre d’animals de companyia de cada comunitat autònoma. En el cas dels gossos, gats i fures per mitjà de microxip, i en les aus per mitjà d’anella.

S’estableixen també normes per evitar la reproducció incontrolada dels animals de companyia. En aquest sentit, es vol que la criança es faci per persones responsables, inscrites en un registre. Val a dir que això no suposa prohibir que es vulgui fer una cria puntual no comercial; en aquest cas, però, s’obliga a inscriure a l’animal com a reproductor en el registre d’animals de companyia, el que suposarà automàticament la inscripció del titular en el registre de criadors. En el cas dels gats, s’obliga a la seva esterilització quirúrgica abans dels sis mesos d’edat. En el cas d’animals en adopció, es lliuraran esterilitzats, o amb compromís d’esterilitzar-los per part del nou titular.

També destaca que en el cas dels gossos, els seus titulars hauran de passar per un curs de formació gratuït. També hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers durant tota la vida de l’animal.

Pel que fa a la venda de gossos, gats i fures, es diu expressament que s’haurà de fer per criadors registrats. Això suposa que no es podran vendre en botigues, les quals disposaran d’un termini de 12 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per finalitzar la seva venda. Una altra novetat és la de prohibir la venda “on line” de qualsevol animal de companyia, i només permetre els anuncis amb certs requisits. Destaca igualment que es preveu que la venda es faci per contracte escrit, amb prèvia informació també per escrit de les característiques fonamentals de l’animal. Els gossos i gats han de tenir una edat mínima de dos mesos al temps de la seva venda, si aquesta es fa des del seu lloc de naixement, o quatre mesos en altre cas. També es preveu que la cessió gratuïta i l’adopció d’animals de companyia es formalitzi en un contracte.

La llei també conté una regulació de les colònies de gats, fent obligatòria la seva identificació i esterilització, per tal de reduir la seva població. També conté normes sobre transport d’animals, l’ús d’animals en activitats culturals i festives, com fires, romeries, cavalcades o processons, així com també un quadre d’infraccions i sancions.

Caldrà veure finalment com es desenvoluparà aquesta llei en la pràctica. En qualsevol cas, Prat Sàbat Advocats està a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte que pugueu tenir sobre aquesta llei, ajudant-vos a tenir una bona relació amb les vostres mascotes.

Miquel Garcias- Advocat