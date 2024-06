Responem les preguntes sobre herències i successions del consultori legal de Prat Sàbat

El meu tiet, que era matrimoni amb la meva àvia, després de la mort d'ella, no va fer cap tràmit d'acceptació d'herència, els meus pares ja no hi són tampoc i els dos avis varen fer testament per als nets, si el meu avi no ha acceptat pot haver-hi algun problema? És millor que ell accepti abans o deixar que segueixi el curs? Fiscalment què seria millor? Un cop falti el meu avi necessito algun advocat per arreglar els tràmits? Moltes gràcies.

No ens queda clar el sentit de la seva pregunta. En qualsevol cas, sempre és convenient demanar consulta a un advocat, per tal de poder conèixer millor els drets i obligacions derivades d’una successió. Des de Prat Sàbat Advocats estem a la seva disposició per si vol consultar-nos els seus dubtes personalment.

Es tracta de dos cosins. La meva mare i el seu pare, eren germans. Ell és solter, i està de resident a una residència de gent gran. Jo en tinc cura. Hi està empadronat. Diu, que em vol deixar en herència l'apartament. Però, m'han dit, que el fet de no ser la residència habitual, l'acceptació de l'herència, en el seu cas, en poc costar molts diners. Què és el més aconsellable? Moltes gràcies per la resposta.

En la normativa de l’Impost de Successions, es preveu l’aplicació a la base imposable d’una reducció del 95 % del valor de l’habitatge habitual de la persona difunta, amb un límit de 500.000 € pel valor conjunt de l’habitatge. S’entén per habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la data de la mort, limitació que no s’aplica si la persona difunta ha tingut el darrer domicili en un centre residencial o sociosanitari. Per l’aplicació d’aquesta reducció quan l’hereu és parent col·lateral del difunt, com sembla el seu cas, és necessari que l’hereu sigui més gran de 65 anys i hi ha d’haver conviscut amb el difunt com a mínim els dos anys anteriors a la seva mort. Si no es compleixen aquests requisits, no és aplicable la reducció, i la possible adquisició d’aquest habitatge es valoraria per la totalitat del seu valor. Això pot ocasionar que l’import a pagar per l’Impost de Successions sigui elevat. En tot cas, des de Prat Sàbat Advocats estem a la seva disposició per resoldre els seus dubtes personalment.

Que deducción tiene la esposa que hereda la única vivienda de su marido si ninguno de los dos está empadronado en el piso, pero la hereda tiene 65% de discapacidad, todo esto en Barcelona, gracias.

Per respondre a la seva pregunta, s'hauria de saber si els cònjuges, tot i no estar empadronats a l’immoble, tenien allà la seva residència habitual, per saber si es tindria dret o no a aplicar la reducció del 95% del seu valor. En tot cas, si la beneficiària de l'herència té la consideració legal de persona amb discapacitat, acreditat per resolució de l’ICASS o de l’INSS, o bé per sentència d’incapacitació legal, té dret a una reducció, que serà de 275.000 € si el grau de discapacitat és igual o superior al 33 %, i de de 650.000 € si és igual o superior al 65 %, com sembla el seu cas. A més, els cònjuges tenen dret a una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost.

Hola. El meu pare ens ha deixat en herència una finca que té una hipoteca pendent a dos anys. Si l'acceptem, el banc ens ha de mantenir les condicions?

Amb la mort del titular de la hipoteca, els hereus es subroguen amb la mateixa, amb les mateixes condicions pactades en el seu dia pel que fa a tipus d’interès, durada, etc.

Hola voldria saber quant hauria de pagar d’impostos i herència etc... una persona no familiar que li han deixat un pis en herència a Barcelona i que té un valor de referència de 337.000€. Ja em diran, almenys més o menys aproximat quan pagaria. Moltes gràcies.

És difícil donar-li una xifra orientativa, ja que s'haurien de saber totes les circumstàncies de la successió per fer aquest càlcul. Sí que li podem dir que, sobre la base liquidable de l'impost s'ha d'aplicar la tarifa que resulta d’una taula aprovada legalment, que distingeix diferents trams segons l'import de la base. A la quantitat obtinguda d’aquesta manera, s’ha d’aplicar un coeficient multiplicador, que depèn del grau de parentiu i del patrimoni preexistent, que és del 2 pel cas de persones sense parentiu amb el difunt.

Tinc la mare molt gran i és propietària d'un pis. Pensant en el futur, surt a compte una donació en vida, o ens pot vendre el pis per 1€, o millor esperar l'herència el dia que toqui?

Amb les dades tan generals que ens dona no ens és possible donar-li una resposta acurada, ja que s’han de tenir en compte múltiples factors, com saber si aquest pis és o no residència habitual per una possible aplicació de reduccions, les persones que poden tenir dret a la successió, la normativa aplicable en cada moment, etc. El que no seria viable seria vendre el pis pel preu que indica, ja que es consideraria a tots als efectes com una donació i no com una venda. Per tot això, li recomanem consultar amb un advocat, per tal de poder contemplar tots els aspectes de la successió. Des de Prat Sàbat Advocats estem a la seva disposició per si desitja fer-nos qualsevol consulta.

Bon dia, quin és el cost d'elaborar i deixar testament per un notari o advocat?

A efectes orientatius, i segons el Consejo General del Notariado, el cost d’un testament està entre 38 i 50 euros.

Si un fill renega del pare biològic i fins i tot el padrastre l’adopta legalment. Té algun dret sobre l'herència del pare biològic?

En Dret català, el fill adoptat pel cònjuge del progenitor, com sembla ser el seu cas, no té cap dret a la llegítima del pare biològic substituït per l’adopció. Una altra cosa és que el pare biològic, per pròpia voluntat, vulgui deixar-li alguna cosa per testament.

Els meus avis eren casats a Andalusia, la meva àvia no va fer testament i el meu avi va desheretar la meva tia fent hereu universal al meu pare (només eren dos germans). La legítima de la meva àvia que li correspon a la meva tia quin percentatge és?

En el cas que planteja en primer lloc, hauríem de saber quin era el veïnatge civil de la seva àvia en el moment de la seva defunció. Doncs aquest determinarà la llei a aplicar. El fet que es cassés a Andalusia, no impedeix que en el moment de la seva defunció tingués un veïnatge civil diferent del comú, com podria ser el català. Ara bé, si la seva àvia no va atorgar testament, ja sigui que s'apliqui el Codi Civil Espanyol o el Codi Civil de Catalunya, la seva tieta en seria hereva, juntament amb el seu pare, motiu pel qual cadascun tindria dret a la meitat de l'herència.

Vaig fer un testament i deixava un pis a una filla i els diners a dos fills més. Ara passats els anys els diners han disminuït perque els tenia invertits en Borsa i han quedat a menys, es queixen que si la del pis el ven en trauria més que els que a ells els tocaria....què he de fer?

En el testament, pot disposar el que vulgui. No és necessari que faci una atribució equitativa dels seus béns entre els seus fills, si això no és el que vol.

En el cas de no tenir descendents, és bona idea renunciar a herència pares per tal que ho hereti tot el germà amb fills? I d’aquesta manera evitar l’elevada fiscalitat de les herències a nebots?

Si bé entren en joc diferents factors i seria necessari fer un estudi concret del seu cas per determinar quina és la millor opció, per regla general la fiscalitat d’una herència d’un tiet cap als seus nebots sol ser major a la fiscalitat d’una herència d’un pare envers els seus fills.

Bones, hi ha diferència entre l'impost de successions i de cessió en vida? Gràcies!

Sí, en cas que els béns s’entreguin en vida, aquesta entrega estaria subjecte a l’impost de donacions. Si s’entreguen per herència, estarien gravats per l’impost de successions. Si bé cada cas és diferent i s’hauria d’estudiar de forma independent, la fiscalitat de l’impost de successions sol ser menor a la de l’impost de donacions.

Som una parella amb fills, però no estem casats. Caldria fer un testament? O si ens fem parella de fet ja quedem coberts en cas que passi alguna cosa? Merci!

La millor opció seria que fessin un testament i deixessin constància de quina és la seva voluntat.

Paguen menys impostos de successió els nets per heretar que els fills directes?

Dependrà de l’edat que tinguin els fills i els nets, i del patrimoni preexistent d’aquests. A Catalunya els descendents (ja siguin fills, nets, besnets...) menors de vint-i-un anys es poden aplicar una reducció de cent mil euros més dotze mil euros per cada any de menys de vint-i-un anys que tingui, fins a un límit de 196.000 euros. En cas que els descendents siguin majors de vint-i-un anys, es podran aplicar una reducció de cent mil euros si són fills del causant i de cinquanta mil euros si en són nets. Per això, hauríem de tenir més informació per tal de donar-li una resposta adequada.