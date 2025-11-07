Nova normativa per a patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal i com et pot afectar
La forma en la que ens desplacem ha canviat i els patinets i vehicles de mobilitat personal (VMP) dominen ara els carrers, més enllà de cotxes i motos, on abans com a molt veiem una bicicleta o a algú amb patins. Davant aquest augment de vehicles sorgeixen nous reptes en termes de circulació, que s’han de preveure en el marc legal, per poder assegurar la seguretat de tothom. És per això que, a partir del gener de 2026, entrarà en vigor la Llei 5/25, del 24 de juliol, que destaca l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per aquests vehicles, amb l’objectiu de protegir a tercers en cas d’accident.
A més de l'assegurança obligatòria, la normativa exigeix que tots els VMP, inclosos els patinets, siguin inscrits en un registre públic que serà gestionat per la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest procés de registre, que el Govern espanyol ha d'activar abans de finalitzar l'any, també requerirà que els vehicles disposin d'un certificat de circulació i una identificació visible, similar a un distintiu o matrícula. Aquestes disposicions tenen com a objectiu principal garantir la correcta identificació d'aquests vehicles lleugers i reforçar la seguretat viària en l'entorn urbà.
En essència, la nova llei, estableix un abans i un després en la regulació de la mobilitat urbana per formalitzar i professionalitzar l'ús d'aquests mitjans de transport. Si tens dubtes sobre com et pot afectar, envia les teves preguntes a través del formulari que trobaràs a continuació. Per altres qüestions relacionades, pots fer arribar les teves consultes a Prat Sàbat Advocats. Els seus professionals respondran per ajudar-te a entendre com et pot afectar aquesta nova regulació.
