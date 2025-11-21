Responem les preguntes del consultori de Prat Sàbat Advocats sobre la nova normativa per a patinets elèctrics
L'equip d'advocats contesta els dubtes plantejats pels lectors
DdG
Quin és el cost mitjà estimat o el rang de preus d'una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a un patinet elèctric i quines cobertures mínimes ha d'incloure segons la Llei 5/25?
Segons la Llei 5/2025, l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil per a patinets elèctrics ha de cobrir, com a mínim, 6.450.000 € en danys personals i 1.300.000 € en danys materials. No especifica, però, cap rang de preus per a l’assegurança: el cost es determina pel mercat i depèn de l'entitat asseguradora i de les cobertures contractades pel titular.
Quins passos concrets hauré de seguir com a propietari particular per obtenir el certificat de circulació i fer la inscripció del meu patinet al registre de la DGT?
El certificat de circulació només l’has d’obtenir si el patinet és anterior al 22 de gener de 2024. Aquests poden circular sense certificat fins al 22 de gener de 2027, però després el propietari haurà de sol·licitar una certificació extraordinària davant d’un laboratori autoritzat per la DGT. Els patinets comercialitzats a partir del 22 de gener de 2024 ja haurien d’incorporar el certificat de circulació. En tot cas, a partir de gener de 2026, caldrà inscriure el patinet al registre públic de la DGT, tràmit que previsiblement es podrà fer a qualsevol Oficina de Trànsit o a la Seu electrònica de la DGT.
Quines són les multes o sancions principals a les quals m'exposo si circulo amb el meu patinet a partir del gener de 2026 sense l'assegurança obligatòria o sense el registre i la identificació visibles?
La Llei 5/2025 estableix sancions per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per un patinet elèctric. La sanció està proporcionalment reduïda a un terç de la multa per circular sense assegurança amb un cotxe,i per això pot variar entre 200 i 1.000 euros, segons la gravetat del cas.
Quins requisits tècnics ha de tenir el meu patinet per aconseguir el certificat de circulació?
La DGT ha elaborat un manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, on es recullen els requisits tècnics que han de complir els patinets elèctrics per poder circular per les vies. Entre aquests requisits està regulada la velocitat màxima de 25 km/h i potència del motor permesa, així com s’exigeix la presència d’elements de seguretat obligatoris i l'obligació de dur una placa identificativa amb el número de certificat.
Quines són les zones de circulació correctes i quines sancions hi ha?
Cada ajuntament regula, mitjançant la seva ordenança municipal, les zones permeses per a la circulació de patinets elèctrics. En absència d’una regulació local específica, la normativa general estableix que els patinets poden circular per la calçada urbana, carrils bici, vies ciclistes o carrers amb velocitat limitada. La circulació per les voreres i altres zones per a vianants està prohibida, excepte autorització municipal expressa. Les sancions per incomplir aquestes regulacions es detallen principalment a les ordenances municipals, tot i que el Reglament General de Circulació preveu que la circulació per zones no autoritzades constitueix una infracció greu, sancionada amb una multa de 200 euros.
Quina és l’edat mínima per conduir un patinet?
En l’actualitat no hi ha una edat mínima obligatòria fixada de manera uniforme a tot l’Estat per conduir un patinet elèctric. La DGT en recomana l’ús a partir dels 16 anys, però la determinació concreta de l’edat mínima correspon a cada ajuntament, que habitualment la situa entre els 14 i els 16 anys. Per tant, cal atenir-se al que disposi l’ordenança de mobilitat del municipi corresponent i a les futures modificacions del Reglament General de Circulació.
Si el meu fill és menor i condueix un patinet, entenc que en soc el responsable si hi ha alguna sanció o fa mal a algú? I si el meu fill major d’edat, no és econòmicament independent i fa mal a algú o bé li posen alguna sanció em pot repercutir a mi?
En el cas de sancions per infraccions comeses per menors d'edat, o si aquests causen danys i no disposen d'assegurança, els pares responen solidàriament amb el fill. Si el fill és major d'edat, però no és econòmicament independent, els pares no en seran responsables directament, excepte que sigui possible demostrar una responsabilitat civil derivada de la manca d'assegurança o d'altres circumstàncies relacionades amb la infracció.
L'equip de Prat Sàbat Advocats
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda