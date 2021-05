La Catedral de Girona va acollir, dissabte passat, la presentació de les maquetes creatives que Ambwood ha dedicat a la Catedral i la basílica de Sant Feliu de la ciutat. L’acte, al qual va assistir el bisbe, Francesc Pardo, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es va celebrar com a pròleg de la inauguració de Girona, Temps de Flors. «Iniciatives com aquesta ens ajuden a conèixer la ciutat i ens fan estimar Girona, i molt concretament la casa comú de tots els gironins i gironines, com és la Catedral», va assenyalar Pardo. «La Catedral i Sant Feliu resumeixen la història cristiana, catòlica, a casa nostra; la fidelitat dels gironins i gironines en el decurs del segles», va afegir.

Madrenas, per la seva banda, va destacar el caràcter «didàctic» d’aquesta iniciativa, que, segons va assenyalar, «referma el compromís de Girona, ciutat acollidora, que té com a perfil físic i espiritual precisament aquests dos edificis emblemàtics».

L’arquitecte de la Catedral, Josep Vilanova, va destacar la «precisió» i el «detall» de cadascuna de les maquetes, que s’han realitzat amb una escala exacta, precisió del detalls i que fins i tot el muntatge correspon al propi procés constructiu de l’edifici.

En nom de l’empresa, Neus Matamala va destacar que aquest projecte és el més complex dels que fins ara ha comercialitzat Ambwood, després dels corresponents a alguns ponts de Girona i Besalú i una de les pesqueres de Banyoles. El procés de muntatge es pot fer amb dues o tres hores, i va destacar que tots els elements en full de fusta de les dues composicions son «rigorosament fidels».