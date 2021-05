Del 28 de maig i fins a l’1 de juny de manera oficial, Cassà de la Selva viurà la seva festa major. Tot i que no serà en plenitud sí que ha fet un esforç per confeccionar un programa d’activitats molt variat i adaptat a totes les edats. Evidentment, tot estarà marcat per l’actual normativa sanitària però, tal com s’ha fet en altres poblacions, els actes es podran celebrar amb garanties seguint únicament les recomanacions que es donin.

El doctor Jordi Dorca, cassanenc, serà l’encarregat de donar el tret de sortida. És metge, ha exercit també de professor universitari i fins fa poc ha estat el cap de pneumologia de l’hospital Bellvitge. Aquest serà el començament d’uns dies de festa que tindran com a protagonistes la música, els espectacles infantils i la diversió en general.

Una altra de les activitats destacades serà el 38è Colors sobre l’Asfalt, una activitat molt visual i molt seguida. Igualment, per fomentar la participació de tots els veïns i veïnes s’ha convocat el vuitè concurs d’engalanament i decoració de carrers i la segona edició del concurs d’engalanament de balcons. Hi haurà premis als tres millors carrers, al millor balcó i obsequi per a tots els participants. Una altra activitat ben original és la que porta per nom «Clava la pastagana». Es tracta d’un joc de rol que, segons els organitzadors, consisteix «a matar un altre participant, assignat anteriorment per l’organització, tocant-lo amb una pastagana. És un joc totalment obert al qual jugues mentre participes de tots els actes de la festa major». Hi pot participar tothom però els menors de 16 anys hauran de portar firmada una autorització dels seus tutors o tutores legals.

I pel que fa a l’elecció de la pubilla i l’hereu de Cassà, en aquesta ocasió hi haurà votació doble ja que l’any passat no es va poder celebrar l’acte. Les votacions seran virtuals. Les candidates a pubilles són Martina Crous Mestres, Laura Saubí Llach, Núria Vert Coll, Xènia Carreras Lloveras, Noa Maldonado Rodríguez i Mariona Xirgu Costa. Per la seva banda, Pol Besalú Martin, Genís Cordoba Ricart, Ferran Tubert de Maria, Jan Boada Teruel, Bernat Carré Simon i Miquel Freixas Poch, aspiren al títol de hereu de Cassà de la Selva.