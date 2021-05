Cassà de la Selva és terra de músics. I, per aquest motiu, la programació musical no pot faltar en la seva festa. Tot i les limitacions existents no s’ha volgut renunciar a la música i s’han programat diversos concerts. Els de nit es faran a l’escenari exterior situat al pavelló polivalent guardant totes les distàncies de seguretat i amb mesures higièniques.

L’Ajutament i els organitzadors de la festa han informat que aquest any les barraques de les entitats locals no podran ser-hi però els concerts es faran a l’esplanada habitual del pavelló polivalent. Això sí, hi haurà limitació d’aforament i amb el públic sempre assegut, tal com es venen fent els concerts fins ara. El divendres hi haurà Sixtus, amb un concert de versions. El dissabte Apache i Germà Negre. El diumenge serà el torn de dues actuacions cassanenques, Albert Martínez acompanyat de l’Enric Colomer i The Firal Band. L’Ajuntament explica en el programa oficial que aquest any com a novetat la Festa de Cassà encetarà uns vermuts musicals que animaran la plaça de la Coma el dissabte, diumenge i dilluns. Podrem escoltar-hi Maruja Limón, Rambalaya i Coblatropic, respectivament, i a la vegada disfrutar d’un bon moment.

Però si hi ha un acte destacat pel que fa la música aquest és la Nit dels Músics Cassanencs. Aquest cop tornarà amb un format diferent al passeig Vilaret. Començarà l’acte el primer dia de la festa amb el pregó Institucional que anirà a càrrec del dr. Jordi Dorca, metge cassanenc. Tot seguit el públic podrà escoltar la cobla formada per La Selvatana, La Principal de Cassà i altres músics cassanencs.

Les audicions de sardanes seran en format concert, a càrrec de La Principal de Cassà i La Flama de Farners, segons el programa anunciat.