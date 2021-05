La covid-19 ha estat una experiència dura per a la diòcesi de Girona -igual que per a la resta de societat-, però ha permès que molta gent aprengués a utilitzar les noves tecnologies i «a actuar d’una manera diferent, reinventant conceptes i tradicions». Aquesta és una de les reflexions que es van fer durant la sisena reunió del Consell Pastoral Diocesà, celebrada de forma telemàtica i que va servir per reflexionar sobre com s’ha viscut aquest curs marcat per la pandèmia i quins aspectes s’haurien de tenir en compte un cop s’hagi deixat la pandèmia enrere.

Els membres del Consell es van mostrar satisfets perquè, malgrat la covid, «s’han trobat maneres de continuar en contacte amb els joves, els malalts, les persones soles», per poder seguir oferint la catequesi i reobrir les celebracions amb seguretat. Per això, consideren que, a partir d’ara, serà necessari combinar la presencialitat -que, segons admeten, «no es pot suplir»- però sense renunciar als mitjans telemàtics. «Cal que les dues formes convisquin: és a dir, tornar a les activitats presencials, però renovant-nos i reinventant-nos», van indicar. En aquest sentit, van constatar «la necessitat i l’alegria» quan es va poder tornar al contacte humà, a les trobades i a les celebracions del culte.

D’altra banda, els membres del Consell van destacar el «gran esforç» que han fet les parròquies per complir amb les mesures sanitàries per tal de garantir la seguretat a les celebracions i trobades, agraint especialment la feina dels voluntaris. «L’atenció a les persones durant la pandèmia s’ha pogut fer, d’una banda, gràcies a l’entrega total dels mossens, i de l’altra, els laics amb responsabilitats», van subratllar. Per això, també van considerar que cal «potenciar aquesta corresponsabilitat, visibilitzant alhora el paper de les dones a les nostres comunitats».