Càritas i les parròquies de tota la diòcesi de Girona celebraran demà -coincidint amb la celebració de Corpus- el Dia de la Caritat, amb una col·lecta de donatius que enguany ha pogut tornar al seu format habitual. Tradicionalment, les parròquies reparteixen sobre el cap de setmana anterior i es tornen amb els donatius el diumenge de Corpus. L'any passat, les restriccions per la Covid-19 van impedir dur a terme aquesta acció de forma normal, tot i que Càritas va potenciar els donatius en línia, transferències i fins i tot va habilitar el sistema Bizum. Ara, la recuperació del formal habitual aporta, segons Càritas, «una mica d’esperança en la recuperació d’una certa normalitat». La meitat dels beneficis d’aquesta col·lecta es destinen a Càritas Diocesana i, l'altra meitat, a les 52 Càritas locals de la diòcesi.

Càritas recorda que hi ha moltes persones i famílies que estan patint les conseqüències de la pandèmia. «La pandèmia ha accentutat moltes pobreses i n’ha creat de noves», assenyala mossèn Miquel Àngel Ferrés, de Figueres. «Hi ha molta gent que s’ha empobrit, que ha perdut la feina i que mai s’hagués pensat que hauria de recórrer a Càritas», afegeix. És per això que fa una crida a la ciutadania a participar en la col·lecta, per tal de poder mantenir els programes d’ajut que desenvolupen al llarg de l’any. Tot i això, Ferrés subratlla que la pandèmia no ha fet disminuir la solidaritat de la gent, sinó al contrari. «Veient tot el que la gent ha patit, hi ha hagut més sensibilització i més donatius. La gent és molt conscient de quines són les necessitats», assenyala.

Aquesta opinió és compartida per Montse Colomer, voluntària de Càritas a Malgrat de Mar (diòcesi de Girona). «Durant la pandèmia, la gent s’ha bolcat en fer donatius econòmics, d’aliments... eren conscients que vam estar donant la cara a primera línia de la pandèmia, i hi va haver una solidaritat increïble», indica.

Per a Colomer, aquesta campanya no només representa l’oportunitat de buscar recursos econòmics -que també-, sinó, sobretot, de visibilitzar la tasca i el treball en equip que es realitza des de les parròquies. «Cadascú posa el seu granet de sorra al projecte, que té un sentit comunitari», assenyala. «Càritas no és una ONG a l’ús, sinó que té un altre esperit», subratlla. És per això que destaca la importància de la col·lecta coincidint amb la diada de Corpus, «per tal de donar a conèixer el projecte» i més en una festa tan assenyalada.

«Després d'aquest llarg període dominat per l'adversitat de la malaltia i la inseguretat, pel dolor de la pèrdua i la soledat, hem de ser-hi més que mai», assenyalen des de Càritas. Per això, «la celebració del Dia de Caritat d'aquest 2021 ens ha de servir per recordar que hem de donar la mà, que és important fer petits grans gestos quotidians», conclouen.