L’any 2020 quedarà per a la història com l’any de la pandèmia de la Covid-19. A tots ens va agafar per sorpresa, desorientats i desprevinguts: als ciutadans, als polítics, als sanitaris, als serveis socials, a l’Església, a Càritas... a tots. Com una tempesta, la pandèmia va trastocar i transformar la manera de viure i d’actuar, però alhora ens va obligar a ser creatius i a cercar noves formes d’actuar i de servir. Fins al punt que calgué repensar la missió de l’Església per adaptar-la a la situació de confinament i per respondre als reptes que s’anaven plantejant. Concretament, penso en la dimensió de caritat de l’Església, i penso en Càritas Diocesana de Girona.

En ocasió de la festa de Corpus, cada any Càritas presenta la seva memòria de l’any anterior, perquè la celebració de l’Eucaristia, la comunió amb el Cos de Crist, sempre està unida a la comunió amb els altres, i especialment amb els qui viuen amb més necessitats.

Per això, a tots ens cal conèixer i valorar el treball d’aquesta entitat, perquè és la nostra Càritas, la de tots. I sobretot hem de conèixer el que ha fet en aquest any 2020, en temps de pandèmia.

-Recordem que tenim 52 Càritas locals –entre parroquials, arxiprestals, Interparroquial i agrupació de parròquies–, amb 2.641 voluntaris i amb 132 persones contractades per a feines tècniques. Cal dir que entre març i desembre s’hi varen incorporar 692 nous voluntaris, ja que per motius d’edat alguns no pogueren exercir.

-Tenim 2.142 socis i donants, 743 entitats amb cor, i unes 500 donacions pel web.

-Durant el 2020 hem atès 29.915 persones. L’increment, en relació amb l’any passat, ha estat del 21,8 %. Han estat 5.362 persones més que el 2019, principalment a conseqüència de la crisi socioeconòmica generada per la pandèmia de Covid-19.

-68.004 persones s’han beneficiat de l’acció de Càritas durant el 2020: han rebut directament el suport [...] (extret del Full Parroquial)