Yvonne Griley, fins ara consellera del CAC per Junts per Catalunya, va ser nomenada dimarts nova directora general d’Afers Religiosos, matèria que continuarà dins de la conselleria de Justícia, en aquesta ocasió dirigida per la conselleraLourdes Ciuró, també de Junts.

Griley és una veterana de l’antiga Convergència, on va entrar a militar l’any 1992. Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, té un màster en funció gerencial en les administracions públiques per Esade. Va ser directora general de Política Lingüística de la Generalitat entre 2011 i 2013, presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística i del centre de terminologia Termcat. Entre altres organismes, ha estat membre de l’Institut Catalana de les Dones, de les comissions interdepartamentals d’immigració i del poble gitano de la Generalitat i del patronat de la Fundació Audiències de la Comunicació i Cultura.

Va entrar com a consellera del CAC per Junts l’any 2014, i ho ha estat fins que ha renunciat per entrar al Govern. Amb la seva marxa, la representació independentista al CAC -que porta un retard d’anys en la renovació dels seus membres- queda seriosament tocada al CAC, ja que se suma a la jubilació de Salvador Alsius, que hi estava per ERC i no ha estat substituït. D’aquesta manera, només hi queden Daniel Sirera (PP), Carme Figueras (PSC) i el president, Roger Loppacher.