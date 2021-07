El considerat com el cuiner més influent del món, Ferran Adrià, protagonitza el documental original de Movistar + Las huellas de elBulli, un recorregut per la seva trajectòria professional en primera persona i amb els testimonis dels que han estat testimonis o hereus de la seva creativitat. Coincidint amb el desè aniversari del tancament del restaurant que va ser elegit fins a cinc vegades com el millor del món des de la seva humil ubicació a cala Montjoi, a Roses, el cineasta José Lazarra recull el seu llegat en un documental que s’estrenarà a l’octubre.

A més de la revolució que va suposar el restaurant, aquesta peça combina passat, present i futur endinsant-se en elBulli1846, el projecte d’Adrià que obre la innovació als joves talents.

El documental es presenta, segons Movistar +, com «l’apassionant retrat d’un xef inclassificable i únic», i d’això en donen fe cuiners com Andoni Luis Aduriz, José Andrés, Juan Mari Arzak, Joan Roca, Eduard Xatruch, Mateu Casañas, Oriol Castro, Hiroyoshi Ishida, Najat Kaanache, Christian Escribà, Isao Kuramochi, René Redzepi, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz. Las huellas de elBulli compta a més amb els testimonis de la dona d’Adrià, Isabel Pérez; el seu germà, Albert Adrià, i Panxo i Rita Soler, fills de Juli Soler, en record del seu gran amic i soci a elBulli.

Per al seu protagonista, aquest documental servirà per mostrar el que va significar El Bulli a les noves generacions, que podran «endinsar-s’hi i descobrir els motius de la influència que va tenir i té».