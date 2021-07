La sèrie documental Pioneras ha estat escollida per obtenir el IV Premi CIMA-Festival a la Igualtat 2021. Un guardó que a les seves tres edicions anteriors va ser per a la secció de El Intermedio Mujer tenías que ser i les sèries Les de l’hoquei i Skam 3. Dirigida per Nieves Concostrina i produïda per Movistar+ i Zeppelin TV, Pioneras ha estat destacada pel jurat per com «aprofundeix en la història i en la memòria de dones referents al passat, necessàries per a comprendre el present i el futur». La producció consta d’un total de quatre episodis, cadascun dels quals centrat en una protagonista històrica principal, dues secundàries i una pionera actual.