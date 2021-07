El furor per les sèries turques a Espanya segueix a l’alça: després del èxits de Mi hija, Love is in the air o Tierra Amarga, Antena 3 no pensa renunciar a la intensitat dels seus drames i les seves passions. Coincidint amb el final d’un dels seus grans fenòmens, Mujer, la cadena ja ha demostrat que les històries d’amor més enrevessades seguiran estant molt presents a la seva graella amb Inocentes, la nova telenovel·la que va preestrenar el dijous. De moment, Inocentes compta únicament amb una temporada de 37 capítols que es van emetre amb gran èxit a la cadena turca TRT1 entre el 15 de setembre de 2020 i el passat 8 de juny.