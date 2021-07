En una visita al programa Este es el mood, que presenta Amarna Miller al canal de YouTube de Badoo, l’actriu Verónica Echegui, que hi acudia per parlar de «plaer femení», ha acabat parlant d’un assumpte dramàtic. Echegui confessa que «a part de múltiples situacions d’assetjament, de violència de molts diferents tipus», també ha viscut «dues agressions sexuals en la meva adolescència». «Si no ho parlem, es queda estancat en aigües podrides», va afirmar Echegui. La intèrpret diu que no estava «en un bon moment» i que va ocórrer en els «escenaris, on els depredadors sexuals aprofiten per utilitzar la misèria i abusar de tu, que és el que em va passar».