Sergi Vicente, director de Betevé des del 2015, adverteix en una carta oberta de la situació econòmica «crítica» que amenaça la televisió pública de l’Ajuntament de Barcelona. «Estem contra les cordes», avisa. «Som a l’UCI», reitera. «Som un pou sense fons», afegeix. L’antic corresponsal de TV3 a la Xina ha anunciat que no ha vist cap altra sortida que prendre la decisió d’acomiadar 9 dels 247 treballadors de la cadena. «Ho hem fet perquè si no ho fèiem en uns mesos la situació hauria sigut molt pitjor i la xifra d’acomiadaments seria molt superior. Hem de ser conscients que estem en un moment en què si no ho revertim ens podria portar a la fallida». No obstant això, avisa que no serà l’única mesura que haurà de prendre en el «pla de xoc» que s’ha vist obligat a iniciar i que intentarà evitar noves baixes.

Vicente, després d’analitzar amb l’Ajuntament el marc pressupostari que tindria Betevé, ha vist que «no hi haurà més aportacions municipals extraordinàries». Per això, i després d’arrossegar «un dèficit enorme, que no para de créixer» any rere any, afegeix, han «d’equilibrar les finances». El periodista, que informa que ha decidit retallar-se el sou un 5% i que ja n’ha informat el comitè d’empresa i els treballadors, espera que amb aquestes mesures, «a mitjà i llarg termini», la cadena pugui sobreviure.