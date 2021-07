El programa Canvi de xip emet aquesta nit, a les 22.05 h, un nou episodi a TV3, amb una cuinera de Sils com a protagonista. Concretament, l’espai coneixerà Rosa Valls, coneguda a tot el poble per ser una de les cuineres de Sils, associació que vetlla per la conservació de la cuina tradicional del país. Tanmateix, al llarg del programa, Rosa Valls també demostrarà que és una senyora de conviccions fortes, ja que està convençuda que no necessita un mòbil per a res. Per fer-la canviar d’idea, el programa comptarà amb la col·laboració de Sofia Janer, una de les influencers catalanes amb més seguidors a les xarxes socials.

Especialista en el món de la gastronomia, Sofia Janer, que va participar al programa de RTVE Masterchef, arriba amb moltes ganes de convèncer-la i aconseguir un repte: que Rosa Valls aprengui a fer anar un telèfon mòbil que li faciliti la vida i per poder estar amb més contacte amb la família. Una tasca gens senzilla, segons diu la cadena pública en un comunicat. Amb el pretext de la cuina que uneix a les dues generacions, les dues protagonistes aprendran a fer servir el nou aparell, a seguir receptes per internet, o a oferir consells a família i amics. A més, Sofia Janer tindrà preparada una sorpresa per al final del programa que emocionarà Rosa Valls.