Fox ha anunciat que el 23 d’agost estrenarà el seu primer episodi a Espanya de la temporada final de The Walking Dead. A més, la matinada anterior a l’estrena, els seguidors podran gaudir a la cadena de pagament del primer episodi en versió original amb subtítols en espanyol, de manera simultània als Estats Units. Després de 10 anys d’emissió, la sèrie s’ha convertit en una de les més icòniques de la televisió als Estats Units. Aquesta última entrega estarà formada per 24 episodis que s’emetran tots els dilluns al canal. Basada en els còmics de Robert Kirkman la ficció és una producció d’AMC Studios produïda per Scott M. Gimple.