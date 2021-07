Bob Odenkirk ha estat ingressat d’urgència després de perdre el coneixement en el set de rodatge de la sèrie Better Call Saul. L’intèrpret estava gravant la sisena i última temporada de l’spin-off de Breaking Bad, on es mostra l’autèntica naturalesa de Saul Goodman, quan es va desmaiar entre els membres de l’equip tècnic, els quals de seguida van trucar una ambulància per atendre’l.

L’incident va tenir lloc dimarts, tal com ha avançat TMZ. L’actor es trobava amb la resta dels seus companys a Nou Mèxic, escenari principal de la producció d’AMC, i en aquests moments segueix a l’hospital. Per ara, es desconeix en quin estat es troba.