El programa Comando al sol, de La 1 de Televisió Espanyola, coneixerà avui a l’Agustí Bertomeu, un home que viu del turisme passejant viatgers en barca entre desenes de vivers on creixen l’ostra rissada i el musclo, dos productes típics del delta de l’Ebre (en aquesta zona hi ha 90 vivers dedicats exclusivament a aquesta activitat). Les embarcacions naveguen diàriament per oferir tones de musclos al dia a restaurants flotants. Sota les aigües del Delta també viuen milers de tonyines entre les quals bussegen els amants de l’adrenalina i l’aventura. Una experiència única al món a la qual s’hi apunten 15.000 persones cada estiu.