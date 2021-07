Després de la bona acollida que han aconseguit les ficcions espanyoles Patria, 30 monedas o Foodie Love, tot apunta que no veurem més produccions originals d’HBO Espanya. Al llarg dels últims mesos, totes les novetats que s’han anat anunciant han acabat sent etiquetades com a Max Originals, per tant, el nou lloc de les sèries serà HBO Max. Dins del catàleg de la renovada plataforma hi trobarem Sin novedad, la nova comèdia espanyola que acaba de rebre la llum verda per seguir endavant.

Així doncs, aquesta nova proposta segueix els passos de Todo lo otro, ¡García! i Venga Juan, els altres Max Originals envoltats d’un grna setnit de l’humor per conquistar el públic. Tal com ha confirmat la plataforma, Sin novedad comptarà amb sis episodis de 25 minuts de duració i se centrarà en una operació de vigilància policial que acaba descontrolada.

La ficció, escrita per Álex Mendíbil i Rodrigo Sopeña, compta amb un repartiment carregat d’estrelles mediàtiques espanyoles: Arturo Valls i Carlos Areces, que donaran vida a dos policies d’incògnit; Pilar Castro i Adriana Torrebejano, que interpretaran agents en una comissaria, i Toni Acosta i Omar Banana, que seran els delinqüents.