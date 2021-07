L’Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya (ACGIL), que ara farà 30 anys, posa en contacte parelles de creients del mateix sexe amb sacerdots que, apartant-se de la línia oficial del Vaticà, beneeixen aquestes unions, tot i que de manera clandestina per por de represàlies.

Així ho confirma el consiliari d’ACGIL, Jordi Valls, que explica que des de l’associació posen en contacte «diverses parelles cada any» que desitgen que la seva unió sigui beneïda també de manera religiosa amb «5 o 6 sacerdots de confiança» que s’encarreguen de portar a terme l’acció en la més absoluta intimitat.

Una vegada posats en contacte, és el sacerdot qui s’encarrega d’organitzar-ho tot amb la parella, tot i que sempre amb la més absoluta discreció, sense fotos ni públic.

Aquestes benediccions, en funció de les circumstàncies, es poden celebrar al domicili de la parella o a l’església on estigui destinat el sacerdot.

Por de represàlies

Cap d’aquests sacerdots ha volgut fer declaracions per por de represàlies: «Per una acció com aquesta poden perdre el seu aliment», assegura Valls.

«No tenim constància que s’hagi cridat a l’ordre cap sacerdot per beneir unions de persones», ha afirmat a Efe un portaveu de l’Arquebisbat de Barcelona, que es remet a la declaració que va fer la Congregació per a la Doctrina de la Fe el mes de març passat.

En aquesta declaració, el Vaticà explicava que les parelles del mateix sexe no podien ser beneïdes per l’Església perquè no responen als «designis de Déu», tot i que des de l’arribada del papa Francesc a la Santa Seu reconeixen que troben «elements positius» en aquestes relacions.

La rebel·lia de parròquies alemanyes

Aquesta postura del Vaticà va ser precisament la que va ocasionar la rebel·lia de més de 200 parròquies alemanyes que van obrir les seves portes per beneir aquestes unions sota la campanya ‘Liebe gewinnt’ (‘L’amor guanya’) a la qual es van sumar 2.600 clergues de tot el país.

Des de l’ACGIL no tenen constància que hi hagi una altra organització a Espanya que posi en contacte sacerdots i parelles del mateix sexe.

Un portaveu de la Comunitat Cristiana LGTBI Crismhom de Madrid ha aclarit a Efe que no ho fan perquè «no és bo per als sacerdots» que els recolzen perquè «els posa en una situació molt crítica amb els bisbes».

De la mateixa manera, el consiliari de l’ACGIL denuncia que l’Església no fa cap esforç per posar-se en contacte per aquest col·lectiu de fidels: «Hem escrit cartes a tots els bisbes de Catalunya des de fa 30 anys i tan sols ens han respost dos», es queixa Valls, que explica també que va aconseguir parlar amb l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, a la sortida d’una missa l’any 2017.

«Ens vam trobar amb una persona molt encasellada en el dogma però vam acordar parlar per veure com tractaríem aquest tema», recorda Valls, que denuncia que encara està esperant la trucada.

Des de l’arquebisbat asseguren que no tenen constància de cap conversa, però que el cardenal, que també és president de la Conferència Episcopal Espanyola, no té «cap problema» que les persones LGTBI siguin acollides per l’Església perquè no «se li tanquen les portes d’un temple a ningú».

Papes retrògrads

Valls creu que la situació actual és «fruit de papes profundament retrògrads que van fer molt mal, com Joan Pau II i Benet XVI, i aquí a Espanya cap bisbe va recolzar la iniciativa perquè hi havia Rouco Varela i ningú s’atrevia a trencar la postura oficial de l’Església».

«A nivell de base, de sacerdots, no hi ha cap problema», conclou Valls, que remarca que han decidit quedar-se dins de l’Església «perquè no és cap club privat i és tan casa nostra com dels bisbes».