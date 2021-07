La cadena de televisió britànica ITV ha declarat que no té previst emetre una altra temporada de The X Factor, el gegant de l’entreteniment per excel·lència, presentat per Simon Cowell. Els plans haurien canviat, ja que el concurs havia de tornar amb una setzen temporada, tal com recull Deadline.

Tot i això, aquest acord firmat entre el presentador i la cadena el 2019 s’ha trencat degut que totes dues parts van centrar la seva atenció en altres projectes. Un portaveu de la televisió britànica va declarar: «Ara mateix no hi ha plans per a la pròxima edició de The X Factor».

De moment, a Cowell se’l veurà en un altre concurs de talent musical de la mateixa ITV: la cadena va anunciar al juny que el presentador formaria part del jurat del nou programa de jocs musicals Walk the line, que serà realitzat per Syco y Lifted Entertainment, propietat de ITV Studios.

El concurs de The X Factor es va emetre per primera vegada el 2004 i de seguida es va convertir en un dels programes més importants de la televisió del Regne Unit, dominant els índex d’audiència i descobrint estrelles globals com One Direction, Little Mix i Rebecca Ferguson. El programa va ser adoptat per cadenes de tot el món, també a Espanya.