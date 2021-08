No és la primera vegada que els famosos participen a programes que els fan exercir una professió diferent a la seva. A El suplent, per exemple, personatges com Carme Ruscalleda o Gerard Quintana es posaven a impartir classes a nois i noies d’institut. A aquesta mena d’espais s’hi suma, a partir d’avui a les 22.05, L’au pair, el nou programa de quatre capítols de TV3 en el qual diverses figures del món de la música, l’espectacle i els mitjans de comunicació catalans fan de cangurs de mainada.

L’experiència dura un dia sencer encara que a alguns dels protagonistes els pot semblar una setmana sencera, ja que és tot un repte tenir cura de nens als quals no coneixen i que, en absència dels seus pares, es creuen els autèntics amos de la casa.

Cada capítol entrellaça les històries de dues cases, d’aquesta manera es poden comparar i l’audiència pot apreciar la destresa de cada famós amb els petits i com, a mesura que avança el dia, el cansament va fent efecte tant en adults com en menors. La veu en «off» de Roger de Gràcia ajuda a no perdre’s cap detall del que passa a cada casa, posant cullerada a les situacions més estressants (sobretot, pels famosos).

Miki Nuñez, Nina, Jair Domínguez, el Mag Lari o Elisenda Carod són alguns dels protagonistes del nou espai.