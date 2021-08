«Ni hi és ni se l’espera». Així de contundents s’han expressat fonts de Televisió Espanyola, en declaracions al portal Bluper, sobre el presumpte fitxatge de Rafael Santandreu per la cadena pública. Segons va publicar fa uns dies a les xarxes socials, el psicòleg i escriptor s’havia d’incorporar aquest dilluns al programa La hora de La 1 com a nou col·laborador. La noticia de fitxatge d’un dels grans defensors de la coneguda com a «psicologia positiva» va generar una allau de crítiques, sobretot a les xarxes socials, que van recordar que ha pronunciat frases com que «la depressió te la provoques tu amb el teu diàleg intern, encara que no te n’adonis».